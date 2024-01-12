Обозреватель Скачко: коррупция на Украине не будет искорена из-за выгоды Запада

Коррупция на Украине неизлечима, так как это смысл всей народно-хозяйственной деятельности в стране, при этом она также выгодна и Западу. Об этом заявил в беседе с «Известиями» политический обозреватель Владимир Скачко, комментируя слова бывшего нардепа Украины Андрея Деркача о том, что американские дипломаты покрывают коррупцию киевского режима.

«Система эта не может быть самоочищена от коррупции, коррупционных связей и коррупционных взаимосвязей только по той простой причине, что это выгодно двум сторонам», — заявил эксперт.

И в коррупции замешаны не какие-то безликие чиновники, а сам президент США Джо Байден.

«Самый могущественный человек на планете, как любят говорить о своем президенте американцы, оказывается, банальный воришка, который в бытность свою не брезговал там миллион-другой прикарманить и передать своему сынку, чтобы тот „обдолбался“ чем-то вкусным и изменяющим сознание», — заявил политический обозреватель.

Скачко отметил, что к этому процессу активно подключился Запад только потому, что понял — только так можно решать все вопросы с киевским режимом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина превратилась в эталон коррупции.