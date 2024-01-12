Обозреватель Скачко: коррупция на Украине не будет искорена из-за выгоды Запада
Коррупционный киевский режим крайне выгоден его западным хозяевам.
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Коррупция на Украине неизлечима, так как это смысл всей народно-хозяйственной деятельности в стране, при этом она также выгодна и Западу. Об этом заявил в беседе с «Известиями» политический обозреватель Владимир Скачко, комментируя слова бывшего нардепа Украины Андрея Деркача о том, что американские дипломаты покрывают коррупцию киевского режима.
«Система эта не может быть самоочищена от коррупции, коррупционных связей и коррупционных взаимосвязей только по той простой причине, что это выгодно двум сторонам», — заявил эксперт.
И в коррупции замешаны не какие-то безликие чиновники, а сам президент США Джо Байден.
«Самый могущественный человек на планете, как любят говорить о своем президенте американцы, оказывается, банальный воришка, который в бытность свою не брезговал там миллион-другой прикарманить и передать своему сынку, чтобы тот „обдолбался“ чем-то вкусным и изменяющим сознание», — заявил политический обозреватель.
Скачко отметил, что к этому процессу активно подключился Запад только потому, что понял — только так можно решать все вопросы с киевским режимом.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Украина превратилась в эталон коррупции.
- 12 янв
- Джон Кирби: США приостанавливают поставки оружия и техники Украине
- 11 янв
- Замминистра обороны Украины Юрий Джигир сбежал из страны в 2022 году
- 10 янв
- «Клоун себя считает мессией»: украинцы проклинают Зеленского и власти Киева
- 9 янв
- На Западе приготовили печальные новости для Украины на 2024 год
- 9 янв
- В Раде заговорили о смерти президента Украины Владимира Зеленского
- 9 янв
- Глава МО Умеров случайно раскрыл, сколько женщин хотят мобилизовать на Украине
- 9 янв
- Министр обороны Украины Умеров признался в фактах огромных хищений в ведомстве
- 8 янв
- Улицы Киева затопило нечистотами, но власти это стыдливо опровергают
- 8 янв
- Власти Киева загнали в бункер главу МИД Японии
- 8 янв
- «Моральное и военное истощение»: Украина останется без боеприпасов в течение месяца
Читайте также
78%
-0.61 97.54
-0.33
Нашли ошибку?