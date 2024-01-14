Новый танк, пораженные цели и активное наступление: итоги СВО за минувшую неделю

Российская армия продемонстрировала немало успехов на уходящей неделе.

На прошедшей неделе в зоне спецоперации произошло немало громких событий: на вооружение ВС РФ поступил новый танк, ВСУ прекратили активность на краснолиманском направлении, а наши бойцы начали продвигаться к следующему после Марьинки населенному пункту. Сайт 5-tv.ru собрал главные итоги.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eyad Al Baba; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Цели поражены

В Минобороны РФ на минувшей неделе сообщали о поражении сразу нескольких любопытных объектов. Например, 10 января, ВС РФ ликвидировали склад боеприпасов и два цеха сборки беспилотников ВСУ.

Спустя два дня, 12 числа, в оборонном ведомстве впервые сообщили об уничтожении двух авиационных ракет MALD американского производства. Также в один из дней были перехвачены сразу десять реактивных снарядов чешской РСЗО Vampirе.

Наступления и атаки

ВС РФ перешли в наступление на артемовском направлении в районе Богдановки. Также российская армия атаковала позиции противника у Курахово и начала продвигаться дальше Марьинки — удалось занять уже два квадратных километра за городом.

Стабилизируется ситуация и на левом берегу Днепра, где удалось источить наступательный потенциал противника. К 13 января ВСУ перестали проявлять активность и на краснолиманском направлении.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Новый танк Т80-БВМ

Российская армия получила модернизированные танки Т-80БВМ, которые уже продемонстрировали свое превосходство над немецкими Leopard 2 в зоне конфликта.

Пока поставленная Киеву техника тонет в грязи, российская — показывает успехи в любую погоду: поддерживает пехоту, преодолевает вражеские блиндажи и не теряет скорости. Модернизированный Т-80БВМ наделен новой системой связи и дополнительными бронированными модулями, которые стойко держат удары беспилотников и противотанковых снарядов.

Фото, видео: © РИА Новости / Виталий Тимкив; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Ситуация в Черном море

Акваторию Черного моря патрулировали экипажи вертолетов палубной авиации. Ка-27 из состава отдельного смешанного авиационного полка Черноморского флота выполнил практические полеты с палубы патрульного корабля «Дмитрий Рогачев». Воздушное судно было поднято воздух для защиты гражданских судов на маршрутах интенсивного торгового судоходства от исходящих с украинской стороны угроз.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.