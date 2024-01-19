МИД заявил послу Франции об ответственности Парижа за гибель боевиков в Харькове

Ответственность за гибель французских иностранных наемников в Харькове лежит полностью на совести Парижа. Об этом в Министерстве иностранных дел РФ заявили вызванному послу Франции Пьеру Леви.

Дипломату напомнили, что правительство Франции потворствует работе рекрутинговых механизмов по подобру наемников. Кроме того, Париж регулярно напоминает о важности установления мира, но при этом продолжает поставки оружия киевскому режиму.

«Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», — отметили в МИД.

Об ударе ВС РФ по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили прежде в Минобороны страны. Было ликвидировано свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удар по временной дислокации иностранных боевиков в Харькове был нанесен 17 января. В результате были ликвидированы 60 боевиков. Большинство из них — французы. Кроме того, появлялась информация о ликвидации кураторов «Русского добровольческого корпуса»*.

* — запрещенная в России террористическая организация