МИД заявил послу Франции об ответственности Парижа за гибель боевиков в Харькове

|
Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 537 0

В результате удара ВС РФ было ликвидировано 60 иностранных наемников ВСУ, большую часть которых составляли французы.

МИД заявил послу Франции об ответственности Парижа за гибель боевиков в Харькове

Фото: www.globallookpress.com / Ricardo Demurez

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Спецоперация

Ответственность за гибель французских иностранных наемников в Харькове лежит полностью на совести Парижа. Об этом в Министерстве иностранных дел РФ заявили вызванному послу Франции Пьеру Леви.

Дипломату напомнили, что правительство Франции потворствует работе рекрутинговых механизмов по подобру наемников. Кроме того, Париж регулярно напоминает о важности установления мира, но при этом продолжает поставки оружия киевскому режиму.

«Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», — отметили в МИД.

Об ударе ВС РФ по пункту временной дислокации иностранных боевиков в Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили прежде в Минобороны страны. Было ликвидировано свыше 60 боевиков, более 20 получили ранения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что удар по временной дислокации иностранных боевиков в Харькове был нанесен 17 января. В результате были ликвидированы 60 боевиков. Большинство из них — французы. Кроме того, появлялась информация о ликвидации кураторов «Русского добровольческого корпуса»*.

— запрещенная в России террористическая организация

Тема:
Спецоперация
20 янв
«Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине
20 янв
Во Франции заявили, что не могут запретить своим гражданам воевать на Украине
19 янв
Огненные кадры: расчеты «Градов» уничтожили взвод боевиков ВСУ в районе Артемовска
19 янв
«Соучастник военных преступлений»: что МИД России заявил послу Франции
19 янв
Главу узбекского землячества арестовали из-за оскорбления участников СВО
19 янв
Российские военные поразили места дислокации ВСУ, нанеся 17 высокоточных ударов
19 янв
«Передача инициативы»: Украину предостерегли от ошибки исторического масштаба
19 янв
Посол Франции прибыл в МИД России
19 янв
Главу узбекского землячества требуют арестовать после оскорблений участников СВО
19 янв
«Это подтверждается»: в Кремле заявили о большом числе наемников в рядах ВСУ
-12° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 92%
88.59
-0.07 96.38
-0.21
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:37
«Все взрослые — тупые»: актер Майков о причине недопонимания между детьми и родителями
4:14
Актеру Болдуину вновь предъявили обвинения из-за гибели оператора в 2021 году
3:43
По ту сторону экрана: какие актеры не выносили друг друга в реальной жизни
3:26
«Немного тревожит»: Зеленский испугался слов Трампа о завершении конфликта на Украине
3:10
В МАГАТЭ заявили о наличии новых мин в районе Запорожской АЭС
3:00
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Сейчас читают

Лучшие российские истребители: эти боевые самолеты входят в число самых мощных в мире
Одна из континентальных плит на Земле начала раскалываться на две части
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 января, для всех знаков зодиака

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса