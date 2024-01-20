Жога пообещал передать Путину просьбу о встрече молодежи Донбасса

Жога: Путин с удовольствием встречается с молодежью и активистами
Фото: Терещенко Михаил / ТАСС
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Спикер Народного совета ДНР встретился с активистами в Шахтерске.
Сопредседатель предвыборного штаба главы государства, кандидата на выборах президента РФ Владимира Путина, спикер Народного совета ДНР Артем Жога принял участие в собрании с активистами региона, в рамках которого обещал передать российскому лидеру просьбу молодежи о встрече. Мероприятие прошло 20 января 2024 года в Шахтерске.
Артем Жога отметил, что Владимир Путин, по его мнению, может принять предложение.
«При следующей встрече с Владимиром Владимировичем я озвучу это предложение. Он с удовольствием встречается с молодежью, активистами. Я видел реакцию Владимира Владимировича на молодежь, их активность, рассказы. Уверен — это было по нему видно — он получал огромное удовольствие от общения», — отметил Артем Жога.
После беседы с молодежью Жога планирует встречу с работниками и пациентами реабилитационного центра для участников СВО в Амвросиевке.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Артем Жога побывал в избирательном штабе в Донецке.
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