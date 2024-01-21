«Есть небольшой риск»: Швейцария хочет провести «мирную конференцию» по Украине

Конкретики по планируемому мероприятию пока не так много.

Швейцария хочет провести «мирную конференцию» по Украине в 2024 году. Об этом в интервью газете Schweiz am Wochenende сообщила президент страны Виола Амхерд.

«Конечно, есть небольшой риск, что мы не сможем организовать саммит. Но если мы не попробуем, то у нас точно не получится», — поделилась политик.

Россия при этом вряд ли примет участие в саммите, отметила она. Однако две страны поддерживают связи, говорит Амхерд.

В настоящее время неизвестно, поедут ли на мероприятие министры или главы государства. Но президент Швейцарии заранее усомнилась в том, что в ходе конференции удастся достигнуть больших результатов.

Успешным саммит, по мнению Амхерд, можно будет считать, если в нем примут участие страны вроде Саудовской Аравии, Китая, Индии, Бразилии и ЮАР. В качестве места с лучшими условиями для него она назвала Женеву.

Ранее 5-tv.ru писал, что официальный представитель МИД России Мария Захарова без прикрас оценила итоги встречи по Украине в Давосе. Мероприятие стало провальным для Незалежной, считает дипломат.

Мирное урегулирование возможно лишь при условии возвращения Украины к внеблоковому и безъядерному статусу, подчеркнула Захарова.

При этом министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявлял, что Россия должна принимать участие в обсуждении мирного урегулирования конфликта на Украине.