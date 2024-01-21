Запасаемся терпением: на Землю надвигается новая магнитная буря

Магнитная буря настигнет Землю 23 января
Фото: www.globallookpress.com / NASA
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Когда она накроет Землю и кого уровня достигнет?
Землю накроет новая магнитная буря. Геомагнитные возмущения, как сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, ожидаются уже через несколько дней — 23 января.
По прогнозу ученых, вспышка к 6:00 по московскому времени достигнет уровня G1, что означает слабую бурю. До и после нее в течение нескольких часов будут фиксироваться геомагнитные возмущения. После этого магнитный фон восстановится. Однако магнитная буря может повлиять на самочувствии метеозависимых. Возможно появление головной боли, учащенного сердцебиения и перепадов давления.
К слову, предсказать магнитную бурю можно и самостоятельно. По словам руководителя Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Артема Абунина, от момента бури надо отложить 27 дней. И, скорее всего, через это время она вновь случится.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему магнитные бури так влияют на здоровье.
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