Как «Аллигатор» уничтожает позиции боевиков: лучшее видео из зоны СВО за день

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 92 0

Минобороны показало работу Ка-52 на сватово-кременном направлении СВО

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Профессионализм и отвага российских бойцов позволяют им выполнять даже самые сложные боевые задачи.

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Экипажи Су-25СМ ЦВО ударили по позициям ВСУ на краснолиманском направлении

Штурмовики Су-25СМ нанесли огневое поражение по скоплению личного состава и легкобронированной технике ВСУ на краснолиманском направлении. Получив координаты от разведывательного подразделения, группа боевых машин в составе звена произвела вылет истребителей-штурмовиков, координируемый передовым авианаводчиком, находящегося в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения.

Двигаясь на минимальной высоте, экипажи применили маневр кабрирование, резко задрав нос самолета, отправив 80-миллиметровые неуправляемые ракеты С-8 по навесной траектории. Выполнение данного маневра позволяет вести стрельбу с повышенной дистанции, не заходя в зону прямого поражения систем ПВО противника.

Ударно-штурмовой Ка-52 уничтожил технику и живую силу ВСУ на сватово-кременном направлении

Экипаж вертолета Ка-52 «Аллигатор» ВКС России уничтожил технику и живую силу противника на сватово-кременном направлении в зоне СВО. Летчики на предельно малой высоте подошли на максимально близкое расстояние, после применения авиационных средств поражения с кабрирования выполнили противоракетный маневр, отстрелили тепловые ловушки и вернулись на аэродром базирования. По докладу передового авиационного наводчика все цели были успешно поражены.

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили России войну.

Тема:
Спецоперация
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