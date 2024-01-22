Как российские бойцы «оживляют» технику и очищают землю от мин: лучшее видео из зоны СВО

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 6 656 0

Кипит работа не только на передовой.

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Брага; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона группировки войск «Запад» непрерывно восстанавливают, ремонтируют и модернизируют военную технику и вооружение в ходе проведения специальной военной операции на купянском направлении. Видео с работой военных инженеров поделились в Минобороны РФ.

«Лечат» бойцы танки, тяжелую гусеничную технику и другие боевые машины, доставленных с переднего края. Для этого специалисты ремонтно-восстановительного батальона на одном из участков прямо в зоне проведения СВО в кратчайшие сроки развернули пункты ремонта и восстановления техники.

Военнослужащие ежедневно с риском для жизни выполняют задачи по эвакуации военной техники из зоны боевых действий. Вышедшие из строя боевые машины доставляют в ремонтные подразделения, где за считанные дни меняют утраченные узлы и агрегаты и заново возвращают на поле боя.

Благодаря высокому профессионализму военнослужащих ремонтных подразделений, а также техническому оснащению ремонтники в полевых условиях проводят восстановительные работы любой сложности. В том числе, меняют и ремонтируют «сердца» боевых машин — двигатели. После ремонта двигателя обязательна откатка.

Кроме восстановления, в рембатах боевые машины дорабатываются дополнительными средствами защиты — динамическими решетками на корпус и башню. Танкисты, мотострелки и артиллеристы непрерывно получают в мастерских свои отремонтированные и усовершенствованные танки, БМП, САУ и другую боевую технику.

А военные инженеры группировки войск «Запад» в ходе выполнения боевых задач на купянском направлении в зоне проведения СВО выполняют боевые задачи по проделыванию проходов для прохождения боевой техники и разминированию от взрывоопасных предметов ВСУ автомобильных дорог и сельскохозяйственных угодий на освобожденных территориях.

Саперные подразделения первыми идут через минные и инженерные заграждения, делают проходы для техники и подразделений, обеспечивая продвижение российских войск. В ходе инженерной разведки саперы обнаруживают и уничтожают на месте противотанковые и противопехотные мины.

Каждая такая обезвреженная мина — еще один шаг, приближающий к мирной жизни. Ежедневно они рискуют жизнью, смотря смерти в глаза. Такая у них работа — без права на ошибку.

На передовой все военнослужащие — одна семья, товарищество, где все помогают и прикрывают друг друга, и каждый знает «свой маневр».

Тема:
Спецоперация
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