Денис Пушилин озвучил число погибших при ударе ВСУ по рынку в Донецке

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 78 0

Глава ДНР Пушилин: из-за атаки ВСУ по Донецку погибло 28 человек

Денис Пушилин озвучил число погибших при ударе ВСУ по рынку в Донецке

Фото: Reuters / Alexander Ermochenko

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Среди пострадавших — двое несовершеннолетних.

Глава ДНР Денис Пушилин озвучил последнюю информацию о погибших и пострадавших в результате удара ВСУ по рынку Донецка.

«Всего погибли 28 человек, ранения получили 30 жителей региона. Повреждены 11 жилых домостроений», — написал Пушилин в Telegram-канале.

Он уточнил, что результате артиллерийского огня ВСУ по рынку в микрорайоне Текстильщик погибли 27 гражданских лиц. Еще один мужчина погиб при обстреле Куйбышевского района.

Глава ДНР также сообщил, что в больницы Донецка обратились 25 пострадавших из-за удара ВСУ.

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«Госпитализированные пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь, их состояние оценивается как тяжелой и средней степени тяжести», — написал Пушилин.

В больнице также находятся два подростка: парень и девушка. Врачи оценивают их состояние как стабильное, средней тяжести.

ВСУ обстреляли оживленный рынок в микрорайоне Текстильщик Донецка днем 21 января. По кварталу был нанесен комбинированный удар из ствольной артиллерии.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генсек ООН Антониу Гутерриш строго осудил удар ВСУ по рынку Донецка.

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