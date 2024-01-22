Семья россиян летевшая на упавшем в Афганистане джете, предварительно, погибла

Семейная пара, возвращавшаяся в Россию на самолете Falcon 10, разбившемся в минувшую субботу в горах Афганистана, по предварительной информации погибла. Такой информацией поделились с ТАСС оперативные службы.

«Семейная пара россиян, летевшая на разбившемся в Афганистане Falcon, по предварительным данным, погибла», — отметили собеседники издания.

По имеющейся информации, всего на борту находилось шесть человек: пара из Волгодонска — Анна и Анатолий Евсюковы, два медика и два пилота. Некоторое время назад семья отправилась на отдых в Таиланд.

Там женщине стало плохо. Местные врачи посоветовали перевезти ее на родину. Однако медицинский борт потерпел крушение в районе афганского Бадахшана.

Один из выживших в результате крушения самолета — медработник Сывороткин

Ранее 5-tv.ru сообщал, что один из выживших в ходе крушения людей смог выбраться из самолета и найти помощь. На своих двоих пострадавший добрался до села в области Коф Аб.