«Делают все возможное»: Песков рассказал о мерах защиты от атак ВСУ

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 72 0

Дмитрий Песков: Минобороны принимает меры после атаки на терминал НОВАТЭКа

«Делают все возможное»: Песков рассказал о мерах защиты от атак ВСУ

Фото: Ковалев Петр / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Киев продолжает устраивать террористические атаки.

Минобороны РФ и другие уполномоченные ведомства делают все, чтобы не допустить повторения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ), вроде той, что была совершена по терминалу «НОВАТЭКа» в Усть-Луге. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Министерство обороны, наши средства ПВО, другие соответствующие ведомства принимают необходимые меры для защиты от подобного рода террористических атак», — заявил Песков.

Крупный пожар на предприятии случился 21 января. На место ЧП оперативно прибыли спасатели и менее, чем через шесть часов взяли пожар под контроль. В результате возгорания пострадали насос по перекачке сжиженного природного газа и две цистерны.

Крупный пожар произошел в порту Усть-Луга Ленинградской области

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на территории терминала находилось 148 человек. Все они экстренно эвакуировались из зоны ЧП. Помощь медиков никому не понадобилась.

Тема:
Спецоперация
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