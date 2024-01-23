«Мы наблюдаем»: в НАТО исключили надвигающуюся угрозу со стороны РФ

С началом СВО на Украине альянс увеличил присутствие в восточной части.

Страны-члены Североатлантического альянса не видят прямой или надвигающейся угрозы со стороны России. Такое заявление сделал генсек блока Йенс Столтенберг.

«Мы не видим прямой или надвигающейся угрозы союзникам НАТО, но мы наблюдаем внимательно за тем, что Россия делает», — приводит ТАСС его слова.

Столтенберг добавил, что альянс стал более внимательно контролировать и увеличил присутствие в восточной части НАТО после того, как Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Со стартом конфликта на Украине блок поставил себе две задачи: поддержать Незалежную и предотвратить полномасштабную войну между НАТО и РФ.

И тем не менее в конце текущей недели страны блока начнут крупнейшие военные учения, в которых примут участие 90 тысяч военнослужащих. Столтенберг подтвердил соответствующее сообщение, которое появилось на днях.

Ранее 5-tv.ru сообщал со ссылкой на МИД России, что учения НАТО увеличивают риски военных инцидентов. Однако, подчеркнул замглавы ведомства Александр Грушко, Москву невозможно запугать. По его словам, Запад активно пытается демонизировать Россию, чтобы запугать своих граждан.