«Служу России»: Герой СВО Шамалюк рассказал о взятии в плен боевиков Украины

Сейчас боец проходит реабилитацию в госпитале, его наградили орденом Мужества.

Российский командир боевой машины сержант Денис Шамалюк в одиночку взял в плен шестерых боевиков Вооруженных сил Украины. Сам он получил ранение, сейчас находится на реабилитации в военном госпитале им. Вишневского. Шамалюк и и другие военные инженерных войск РФ получили госнаграды, сообщает в Telegram-канале пресс-служба Минобороны России.

Шамалюк рассказал, что в зоне СВО завязался ближний стрелковый бой, колонна остановился. Тогда он побежал к закрытому подвалу и стал наблюдать. В этот момент начался массированный артиллерийский обстрел, из-за чего боец попытался открыть дверь, чтобы укрыться.

«Я крикнул: „Есть кто? Выходи!“ Раздался голос: „Не стреляйте, у нас раненый“. <…> Там оказалось шесть украинских военнослужащих. <…> Я им отдал приказ сдать оружие, они начали выкидывать оружие», — сказал Шамалюк.

После этого раненому боевику ВСУ своевременно оказали помощь. Шамалюк тоже получил ее от командира взвода, потом бойца отправили в медицинский батальон. Военный отметил, что дело шло на минуты.

«Можно сказать, он (командир взвода. — Прим. ред.) спас мне жизнь, большое спасибо. Если, Егор Юрьевич, вы меня видите — вам большое спасибо!» — подчеркнул Шамалюк.

На днях он вместе с другими военными инженерных войск получил орден Мужества. При получении государственной награды Шамалюк заявил: «Служу России!»

Ранее 5-tv.ru сообщал, что инженеры ВС России проделали брешь в минно-взрывных заграждениях ВСУ. Теперь саперы проводят работу по разминированию местности от советских мин, а также от взрывоопасных предметов, которые извлечь невозможно.

Тем временем Россия продолжает спецоперацию, которая началась 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Ее главными задачами стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.