Суд в Москве отказался принять иск о взыскании с Ивлеевой 1 миллиарда рублей

Таганский суд Москвы отказал заявителям в принятии иска к блогеру Насти Ивлеевой, которая в конце декабря провела «голую» вечеринку в столичном клубе «Мутабор». Об этом пишет городская пресс-служба судов общей юрисдикции.

Иск был подан в инстанцию продюсером Александром Иншаковым и еще 22-мя присоединившимся к нему людьми. Они хотели через суд взыскать с виновницы торжества один миллиард рублей за причиненный моральный ущерб. По мнению Иншакова, ответить перед законом должна была и компания «МТС» — на организацию также был подан иск на один миллиард. Только не рублей, а долларов.

Иск был возращен заявителям. Суд отметил, что не было предоставлено подтверждения тому, что Ивлеева и «МТС», чьим лицом блогер выступала до скандального мероприятия, являются общими ответчиками по отношению к каждому члену указанной продюсером группы. Также отмечалось, что в иске не указано, что все заявители объединенных общими интересами.

Ранее в Хамовнический суд был направлен коллективный иск к Анастасии на миллиард рублей за причиненный моральный ущерб, но инстанция вернула его заявителям. Иск был отклонен в связи с тем, что указанные в нем сведения не соответствуют действительности. Заявители указали, что Анастасия живет в Хамовниках, однако данные об этом отсутствуют. Отмечается, что она зарегистрирована на территории иного субъекта.

Ранее -tv.ru писал, сколько денег должны государству участники вечеринки Ивлеевой.