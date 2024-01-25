Остров парализован: что происходит на Сахалине из-за циклона

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Жители Сахалина роют снежные туннели, чтобы выбраться из дома

Фото, видео: Сергей Красноухов / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

За двое суток снегопада там намело сугробы выше человеческого роста.

Все это цветочки по сравнению с тем, что происходило на Сахалине. Из-за снежного бурана там было невозможно не зайти домой, а наоборот — выйти на улицу.

За двое суток снегопада там намело сугробы выше человеческого роста. В некоторых районах люди копают тоннели, чтобы просто от дома дойти до магазина — корреспондент «Известий» Светлана Негматулина все сейчас покажет.

Ранее 5-tv.ru писал, что режим ЧС введен на Сахалине из-за непогоды. На борьбу со стихией были брошены дополнительные коммунальные бригады и десятки единиц снегоуборочной техники.

Снегоплавильные пункты работали в авральном режиме, на въездах образовались огромные пробки. Из-за циклона в столице продлили до четверга желтый уровень погодной опасности, автовладельцев просят пересесть с личного транспорта на общественный.

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