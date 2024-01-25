Даванков обсудил качество детского питания на встрече с многодетными родителями в Томске
Даванков обсудил качество детского питания на встрече с родителями в Томске
Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian State Duma; 5-tv.ru
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В частности, о необходимости выплат тем, у кого школьники находятся на домашнем обучении.
Кандидат в президенты от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков сегодня в Томске. Он встретился с многодетными родителями региона, речь шла о поддержке семей.
В частности, о необходимости выплат тем, у кого школьники находятся на домашнем обучении. Кроме того, обсудили качество детского питания.
Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов в Оренбурге почтил память погибших в Белгородской области пилотов Ил-76 — возложил цветы к памятнику летчикам.
Сейчас 11 человек претендуют на высший пост страны. Трехдневное голосование пройдет в середине марта.
Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦИК поступили подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, действующего президента Владимира Путина на выборах. Волонтеры привезли 95 коробок с документами.
В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.
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