Даванков обсудил качество детского питания на встрече с многодетными родителями в Томске

Эфирная новость 16 0

Даванков обсудил качество детского питания на встрече с родителями в Томске

Фото, видео: www.globallookpress.com / Russian State Duma; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России — 2024

В частности, о необходимости выплат тем, у кого школьники находятся на домашнем обучении.

Кандидат в президенты от «Новых людей» и «Партии роста» Владислав Даванков сегодня в Томске. Он встретился с многодетными родителями региона, речь шла о поддержке семей.

В частности, о необходимости выплат тем, у кого школьники находятся на домашнем обучении. Кроме того, обсудили качество детского питания.

Кандидат в президенты от КПРФ Николай Харитонов в Оренбурге почтил память погибших в Белгородской области пилотов Ил-76 — возложил цветы к памятнику летчикам.

Сейчас 11 человек претендуют на высший пост страны. Трехдневное голосование пройдет в середине марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦИК поступили подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты России, действующего президента Владимира Путина на выборах. Волонтеры привезли 95 коробок с документами.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны.

Тема:
Выборы президента России — 2024
24 янв
До тысячи международных наблюдателей приедут на выборы президента России
23 янв
Предвыборная гонка: Харитонов представил своих доверенных лиц
22 янв
Рекордные цифры: подписи в поддержку самовыдвижения Путина поступили в ЦИК
22 янв
Народный фронт завершил сбор подписей в поддержку кандидата в президенты Путина
22 янв
В поддержку кандидата Путина собрали в десять раз больше подписей, чем необходимо
21 янв
Как проходит подготовка к выборам президента России
20 янв
Избирательный штаб Путина получил более 12 тысяч обращений со всей России
20 янв
Жога пообещал передать Путину просьбу о встрече молодежи Донбасса
18 янв
Работа кипит: как прошел визит Путина в предвыборный штаб в Гостином дворе
17 янв
ЛДПР запустила по стране 11 автобусов в рамках акции «Всероссийский опрос»
-1° Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
88.66
0.38 96.64
0.47
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:24
«В последние дни»: генерал ВСУ раскрыл все карты о ситуации в Харьковской области
22:22
Путин одобрил продажу бывших угольных активов Ахметова
22:14
Черный след на белом поле: видео с места крушения Ил-76 в Белгородской области
22:09
Даванков обсудил качество детского питания на встрече с многодетными родителями в Томске
22:02
«Все меры поддержки продолжаем»: Путин провел встречу с Алихановым
21:56
По методичкам Гитлера: ВСУ перешли к «бандеровской» тактике

Сейчас читают

Врачи предупредили об опасности ношения узкой одежды
Трагедия в «новой» Москве: чем удивит свежая киноверсия «Мастера и Маргариты»?
«Пыталась опорочить»: суд Москвы принял иск Киркорова против Успенской
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса