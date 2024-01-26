Россия — в НАТО? Рассекречены переговоры Ельцина и Клинтона в 1994 году

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала 738 0

Ельцин считал, что Россия должна первой вступить в НАТО в случае расширения

Россия — в НАТО? Рассекречены переговоры Ельцина и Клинтона в 1994 году

Фото: © РИА Новости / Александр Макаров

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Речь идет об ужине лидеров двух стран в Ново-Огарево.

Бывший президент России Борис Ельцин на встрече с американским коллегой Биллом Клинтоном в 1994 году заявил, что возглавляемая им страна в случае расширения НАТО должна первой присоединиться к альянсу. Об этом свидетельствует стенограмма, рассекреченная Архивом национальной безопасности США.

Речь идет об ужине лидеров двух стран в Ново-Огарево 14 января 1994 года. Ельцин добавил, что Россия и США вместе с европейскими странами должны создать организацию, которая будет заботиться о международной безопасности.

Только после этого, по мысли политика, к ней могли бы присоединиться государства из Восточной и Центральной Европы. Что именно ответил Клинтон, в рассекреченной стенограмме не указывается, однако, судя по всему, такая перспектива главу США не слишком обрадовала.

«Я хочу помочь вам перейти к более важной работе по стабилизации вашей экономики. США хотят помочь. В конце концов, ваша безопасность и величие вашей нации будут зависеть от вашей способности раскрыть экономическую мощь своей страны», — подчеркнул тогда Клинтон.

Он добавил, что отношения между государствами должны развиваться в существовавшей на тот момент парадигме. Именно это обеспечит «уникальную возможность» для обеих стран, отметил Клинтон.

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