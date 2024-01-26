Следователи установили точку пуска ракеты по самолету Ил-76

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 93 0

В МИД России ранее заявили, что террористическим преступлением киевский режим хочет обратить внимание на конфликт, интерес к которому угасает.

Фото, видео: AP/TASS / ТАСС; Telegram / Официальный канал Следственного комитета Российской Федерации / sledcom_press; 5-tv.ru

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Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области

Следователи установили точку пуска ракеты, которая поразила самолет Ил-76 в Белгородской области. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

«Зенитно-ракетное вооружение, из которого был поражен военно-транспортный самолет, располагалось в селе Липцы Харьковской области», — говорится в сообщении.

Для установления места запуска ракеты использовались радиолокационные средства объективного контроля воздушного пространства, уточнили в СК.

Кроме того, в ходе следственных действий были обнаружены документы погибших украинских боевиков. Фрагменты тел, по информации ведомства, будут направлены на экспертизу для идентификации. Отмечается, что на частях зафиксированы татуировки, в том числе отряда «Азов»*.

Самолет Ил-76 был сбит в Белгородской области в среду, 24 января. В Минобороны РФ уточняли, что ракета была выпущена из ЗРК в Харьковской области. Все, кто находился на борту, погибли. В их числе — экипаж и более 60 военнопленных ВСУ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, террористическими преступлениями киевский режим пытается подогреть угасающий интерес к украинскому конфликту и побудить своих спонсоров не только сохранить финансирование, но и увеличить его.

* — организация признана террористической и запрещена в РФ

Тема:
Крушение Ил-76 в Белгородской области
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