Дети гордого Ленинграда: блокадницы поделились тяжелыми воспоминаниями о войне

|
Ольга Ветрова
Ольга Ветрова Эксклюзив 190 0

Жительница Ленинграда Перепиченко жила в блокаду в детском доме

Фото, видео: Федосеев Василий / ТАСС; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

Осажденный город не сдавался 872 дня и дождался сначала освобождения, а после — Победы.

Жительницы Санкт-Петербурга Людмила Цапля и Елизавета Перепиченко — дети войны, которым удалось пережить блокаду Ленинграда. Своими непростыми историями они поделились с 5-tv.ru на праздновании снятия блокады, 27 января 2024 года.

Среди блокадников было много детей, которые и сейчас, спустя столько лет, помнят ужасы и страх того непросто времени. Людмила Цапля признается: пережить страшное помогла любовь и забота матери, которая, кстати, в блокаду работала на заводе.

«Доживали уже в бомбоубежищах, потому что остались без крова, без крыши <…> Мы в бомбоубежище как маленькая коммуна была, с детьми, друг другу помогали. По вечерам сидели около печки, родители нас обнимали. <…> Мы с сестрой за щекой сосали корочки хлеба. Тяжко было», — поделилась воспоминаниями 86-летняя Людмила Николаевна.

Елизавета Перепиченко всю блокаду провела в Ленинграде: сначала с бабушкой, а после — в детском доме.

«Самое страшное, вы знаете, когда с группой детского сада пошли на прогулку и попали под обстрел. Это наверно самое страшное. Хотя, в принципе, обстреливали каждый день, но я этот запомнила. Потому что нас воспитательница гнала в подъезд высокого дома, наверное, стреляли по нашему району, потому что дом высокий ходуном ходил и стекла сыпались», — рассказывает Елизавета Дмитриевна.

В этом году северная столица празднует 80-летие снятия блокады: истощенный город, окруженный фашистами 872 дня, был полностью освобожден 27 января 1944 года. Голод, холод и война уничтожили сотни тысяч, но не сломили его жителей. Оборона Ленинграда — урок беспримерного мужества для всего мира.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Минобороны РФ раскрыло неизвестные детали подвигов солдат СССР.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда
27 янв
Владимир Путин выступает на концерте «Газпром Арена»: прямая трансляция
27 янв
Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
27 янв
Прозвучал полуденный выстрел из пушки в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
27 янв
«История помнит»: Беглов поздравил жителей Петербурга с 80-летием снятия блокады
27 янв
Город, который выстоял: главные виды блокадного Ленинграда 80 лет спустя
27 янв
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокадного Ленинграда
27 янв
«Искру надежды» к 80-летию снятия блокады Ленинграда зажгли более двух тысяч человек
27 янв
На Манежной площади начал работу интерактивный проект «Улица жизни»
26 янв
«Никакой пластмассовости»: фильм Германа-младшего «Воздух» показали блокадникам в Петербурге
26 янв
Уникальный «спектакль»: в петербургском «Манеже» откроется выставка «Город-герой Ленинград»
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:33
Владимир Путин выступает на концерте «Газпром Арена»: прямая трансляция
18:28
«Спасибо всем»: Соболенко не верила во вторую подряд победу на Australian Open
18:12
Дети гордого Ленинграда: блокадницы поделились тяжелыми воспоминаниями о войне
17:56
МИД Германии: ФРГ приняла ответственность за преступления при блокаде Ленинграда
17:51
Российский ТЭК стал одним из самых мощных в мире
17:40
Переобулись: США намерены предоставить гарантии безопасности Украине на десять лет

Сейчас читают

«Я тоже так хочу!» — психотерапевт объяснила, как справиться с завистью
Владимир Путин возложил цветы к монументу «Рубежный камень» на Невском пятачке
«Оттуда мне передал»: актриса Изабель Эйдлен об общении с умершим дедушкой
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса