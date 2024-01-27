Праздничный салют в честь 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция
В Петербурге проходит праздничный салют в честь снятия блокады Ленинграда
Фото: © РИА Новости / Алексей Даничев
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За ярким пиротехническим шоу наблюдают сотни горожан.
ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА
В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге проходит праздничный артиллерийский салют. 5-tv.ru ведут прямую трансляцию.
Военная блокада города Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. На этот период немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. С 12 по 30 января 1943 года была проведена операция «Искра».
Она стала переломным моментом в битве за Ленинград. Все южное побережье Ладожского озера было очищено от противника, инициатива ведения боевых действий на этом направлении перешла к Красной Армии. 18 января 1943 года стало Днем прорыва блокады.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к 80-летию снятия блокады Ленинграда зажгли более двух тысяч человек.
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