Праздничный салют в честь 80-летия со дня полного снятия блокады Ленинграда: прямая трансляция

За ярким пиротехническим шоу наблюдают сотни горожан.

ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА

В честь 80-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады у стен Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге проходит праздничный артиллерийский салют. 5-tv.ru ведут прямую трансляцию.

Военная блокада города Ленинграда длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. На этот период немецко-фашистские войска овладели Шлиссельбургом и отрезали Ленинград от всей страны с суши. С 12 по 30 января 1943 года была проведена операция «Искра».

Она стала переломным моментом в битве за Ленинград. Все южное побережье Ладожского озера было очищено от противника, инициатива ведения боевых действий на этом направлении перешла к Красной Армии. 18 января 1943 года стало Днем прорыва блокады.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что к 80-летию снятия блокады Ленинграда зажгли более двух тысяч человек.