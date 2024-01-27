«Искру надежды» к 80-летию снятия блокады Ленинграда зажгли более двух тысяч человек

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 32 0

В Москве прошла акция «Искра надежды» к 80-летию снятия блокады Ленинграда

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда

Акция началась с минуты молчания.

Около двух тысяч человек приняли участие в акции «Искра надежды» у стен Музея Победы в преддверии 80-летия со дня освобождения Ленинграда от нацистской блокады.

Отдать дань памяти и уважения приехали около двух тысяч человек. Акция началась с минуты молчания, а затем собравшиеся одновременно зажгли бенгальские огни. В память о героях непокоренного города прозвучала «Ленинградская» симфония № 7 Дмитрия Шостаковича.

Граммики, берклен и дуранда: особый словарь блокадного Лениграда

В акции приехали поучаствовать участники движения «Волонтеры Победы», представители «Бессмертного полка», студенты, курсанты, военнослужащие Росгвардии, Семеновского полка и активисты молодежных организаций.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как театр стал лучом света в блокадном Ленинграде.

Тема:
Прорыв блокады Ленинграда
27 янв
Город, который выстоял: главные виды блокадного Ленинграда 80 лет спустя
27 янв
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокадного Ленинграда
27 янв
На Манежной площади начал работу интерактивный проект «Улица жизни»
26 янв
«Никакой пластмассовости»: фильм Германа-младшего «Воздух» показали блокадникам в Петербурге
26 янв
Уникальный «спектакль»: в петербургском «Манеже» откроется выставка «Город-герой Ленинград»
26 янв
В штабе Росгвардии прошла встреча с защитниками и жителями блокадного Ленинграда
26 янв
«900 дней» Серджио Леоне — грандиозный, но так и неснятый фильм о блокаде Ленинграда
25 янв
Ветераны со всего мира прибывают в Петербург к годовщине освобождения от блокады
24 янв
«Героическая неделя» стартовала на стенде Петербурга на выставке «Россия»
21 янв
«Стонала Нева. Мы знали, что бой идет»: как был совершен прорыв блокады Ленинграда
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.52
0.86 97.09
0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 27 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:48
«Им будет трудно»: США разработали для Украины новую стратегию
7:30
Волочил ногу: Киану Ривза заметили на костылях c ледяными компрессами
7:12
Ощутили свободу: в Польше выросла преступность из-за потока мигрантов с Украины
7:11
Город, который выстоял: главные виды блокадного Ленинграда 80 лет спустя
6:55
125 граммов, 872 дня, 630 тысяч человек — цифры и символы блокадного Ленинграда
6:50
«Не было в нашем десятилетии»: Олешко о том, как изменилось российское кино

Сейчас читают

«Не было в нашем десятилетии»: Олешко о том, как изменилось российское кино
«Это и твоя награда»: Безруков вспомнил умершего друга после получения «Золотого орла»
Измены — не помеха: Луппиан в юбилей рассказала о счастливом браке с Боярским
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса