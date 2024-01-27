«Искру надежды» к 80-летию снятия блокады Ленинграда зажгли более двух тысяч человек
В Москве прошла акция «Искра надежды» к 80-летию снятия блокады Ленинграда
Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Никольский; 5-tv.ru
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Акция началась с минуты молчания.
Около двух тысяч человек приняли участие в акции «Искра надежды» у стен Музея Победы в преддверии 80-летия со дня освобождения Ленинграда от нацистской блокады.
Отдать дань памяти и уважения приехали около двух тысяч человек. Акция началась с минуты молчания, а затем собравшиеся одновременно зажгли бенгальские огни. В память о героях непокоренного города прозвучала «Ленинградская» симфония № 7 Дмитрия Шостаковича.
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В акции приехали поучаствовать участники движения «Волонтеры Победы», представители «Бессмертного полка», студенты, курсанты, военнослужащие Росгвардии, Семеновского полка и активисты молодежных организаций.
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