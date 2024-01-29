Памфилова представила слоган выборов президента России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 27 0

Слоганом выборов стала фраза «Вместе мы сила — Голосуем за Россию!»

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Выборы президента России — 2024

Голосование состоится в марте текущего года.

Фраза «Вместе мы сила — Голосуем за Россию!» стала слоганом президентских выборов, которые состоятся в стране в марте. Об этом сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

«Я хотела бы первым делом представить слоган предстоящих выборов президента. Вот это будет выглядеть так: «Вместе мы сила — Голосуем за Россию», — сказала она.

В этот же день ЦИК зарегистрировал действующего лидера страны Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. По словам Памфиловой, решение было принято единогласно.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что для наблюдения за выборами президента России приедут от 500 до тысячи международных наблюдателей.

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