«Сложный этап»: Путин рассказал о развитии России

|
Евгения Романова
Евгения Романова 111 0

Путин: Россия проходит очень сложный и важный этап в своем развитии

Фото, видео: © РИА Новости / Григорий Сысоев; 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Выборы президента России 2024

Причем наша страна совершенствуется во всех направлениях, подчеркнул кандидат в президенты.

Сегодня Россия преодолевает сложный и важный этап развития страны. Такое заявление сделал кандидат в президенты РФ Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами.

«Мы проходим очень сложный, очень важный этап в развитии нашей страны, в укреплении ее независимости и суверенитета, самостоятельности», — сказал действующий лидер нашего государства

Путин подчеркнул, что Россия развивается по всем направлениям. За последние годы было сделано немало и есть что показать стране и людям. Речь в том числе идет о таких сферах, как социальная, экономика, технологии, здравоохранения. То же самое касается повышения обороноспособности, безопасности и положения на международной арене.

Кроме того, Владимир Владимирович призвал своих доверенных лиц на выборах в президенты России наладить обратную связь с людьми.

В понедельник, 29 января, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала действующего лидера страны Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Также официально зарегистрированы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также Николай Харитонов от партии КПРФ.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле рассказали, примет ли Путин участие в предвыборных дебатах.

Тема:
Выборы президента России 2024
31 янв
ЦИК завершил прием подписей от участников выборов президента России
31 янв
Эксперты ЭИСИ обсудили президентские выборы в России — 2024
31 янв
Путин о любви к Родине: «Это все равно, что семья»
31 янв
Кандидаты Бабурин и Богданов выпали из президентской гонки
31 янв
Блогер Баташев заявил о снятии кандидатуры с выборов президента РФ
31 янв
Собрание доверенных лиц Владимира Путина прошло в Москве
30 янв
Бабурин снял свою кандидатуру с выборов президента России
29 янв
Онлайн-выборы: стартовал прием заявок на участие в дистанционном голосовании
29 янв
«Единогласно»: Путина зарегистрировали кандидатом на выборах президента России
29 янв
В Кремле рассказали, примет ли Путин участие в предвыборных дебатах
-4° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
89.29
-0.32 96.79
-0.19
Финансовый гороскоп на февраль 2024: 6 знаков притянут к себе денежный ус...

Последние новости

18:59
ЦИК завершил прием подписей от участников выборов президента России
18:46
«Место обитания нефоров»: почему не стоит разрешать детям делать пирсинг
18:33
Средства ПВО уничтожили еще один украинский дрон над Белгородской областью
18:27
В Турции ожидают прибытия Путина 12 февраля
18:09
Эксперты ЭИСИ обсудили президентские выборы в России — 2024
17:59
«Доченька, любим и очень скучаем»: могилу Юлии Началовой усыпали цветами

Сейчас читают

«Тайна за семью печатями»: как триметазидин оказался в пробе Камилы Валиевой?
Боярская проводила любимого и родного в последний путь
Раскрыты результаты экспертизы поражающих элементов в обшивке Ил-76
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса