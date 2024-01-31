«Сложный этап»: Путин рассказал о развитии России

Причем наша страна совершенствуется во всех направлениях, подчеркнул кандидат в президенты.

Сегодня Россия преодолевает сложный и важный этап развития страны. Такое заявление сделал кандидат в президенты РФ Владимир Путин в ходе встречи со своими доверенными лицами.

«Мы проходим очень сложный, очень важный этап в развитии нашей страны, в укреплении ее независимости и суверенитета, самостоятельности», — сказал действующий лидер нашего государства

Путин подчеркнул, что Россия развивается по всем направлениям. За последние годы было сделано немало и есть что показать стране и людям. Речь в том числе идет о таких сферах, как социальная, экономика, технологии, здравоохранения. То же самое касается повышения обороноспособности, безопасности и положения на международной арене.

Кроме того, Владимир Владимирович призвал своих доверенных лиц на выборах в президенты России наладить обратную связь с людьми.

В понедельник, 29 января, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России зарегистрировала действующего лидера страны Владимира Путина в качестве кандидата в президенты. Также официально зарегистрированы лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, вице-спикер Госдумы и член партии «Новые люди» Владислав Даванков, а также Николай Харитонов от партии КПРФ.

В 2024 году президентские выборы в России продлятся три дня — с 15 по 17 марта. Как отмечали в ЦИК, многодневная схема голосования пришлась по душе населению страны. Досрочный период пройдет с 25 февраля по 14 марта.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Кремле рассказали, примет ли Путин участие в предвыборных дебатах.