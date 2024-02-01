Ка-52М громят «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, поддержки подразделений.
Фото, видео: Савицкий Вадим / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.
Расчеты пушек 2С5 «Гиацинт-С» уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции ВСУ на купянском направлении
На купянском направлении расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции подразделения ВСУ. Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов, вскрыв замаскированные позиции и минометный расчет противника, передали точные координаты на пункт управления.
После чего было принято решение нанести артиллерийский удар по переданным координатам целей. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.
После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника. Выполнение боевых задач проводится в любую погоду - самоходки постоянно в движении.
Экипажи вертолетов Ка-52М выполнили удар по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении
В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.
Армейская авиация в ходе проведения СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
- 1 февр
- Долгая дорога домой: как прошел новый обмен пленными между Россией и Украиной
- 1 февр
- Беспилотник перехватили в небе над Курской областью
- 1 февр
- Системы ПВО сбили две воздушные цели в Белгородской области
- 1 февр
- Как дешевку: на Западе заявили об унизительной уступке Зеленского
- 1 февр
- «Назад пути нет»: как загрядотряды ВСУ расстреливают своих сослуживцев
- 1 февр
- США сообщили об отправке снарядов GLSDB на Украину
- 1 февр
- Освобожденные из плена на Украине россияне прибыли в Подмосковье
- 1 февр
- Двое мужчин ранены в Никольском в результате обстрела ВСУ
- 1 февр
- «Обычно побеждает»: на Украине признали огромное преимущество России
- 31 янв
- «Новостей ноль»: Украина пережила первый месяц с начала СВО без помощи Запада
Читайте также
93%
0.38 97.11
0.32
Нашли ошибку?