Ка-52М громят «опорники» ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО за день

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Геннадий Плиткин
Геннадий Плиткин 42 0

Армейская авиация выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, поддержки подразделений.

Фото, видео: Савицкий Вадим / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

Минобороны России опубликовало видео работы российских бойцов из зоны проведения специальной военной операции (СВО). 5-tv.ru собрал самые яркие кадры с передовой в одном видео.

Расчеты пушек 2С5 «Гиацинт-С» уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции ВСУ на купянском направлении

На купянском направлении расчеты 152-мм самоходных пушек 2С5 «Гиацинт-С уничтожили минометный расчет и замаскированные позиции подразделения ВСУ. Разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов, вскрыв замаскированные позиции и минометный расчет противника, передали точные координаты на пункт управления.

После чего было принято решение нанести артиллерийский удар по переданным координатам целей. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении выявленных целей.

После проведения боевой стрельбы артиллеристы совершили смену огневых позиций на запасные для восполнения боекомплекта и исключения нанесения ответного огня со стороны противника. Выполнение боевых задач проводится в любую погоду - самоходки постоянно в движении.

Экипажи вертолетов Ка-52М выполнили удар по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении

В ходе выполнения боевой задачи по поддержке сухопутных войск летчики армейской авиации по координатам авиационного наводчика выполнили пуски ракет и уничтожили пункт управления и бронетехнику ВСУ.

Армейская авиация в ходе проведения СВО выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.

Тема:
Спецоперация
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