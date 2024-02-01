Барическая яма: атмосферное давление к выходным опустится ниже нормы

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К выходным атмосферное давление на 20 единиц опустится ниже нормы

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; 5-tv.ru

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Врачи советуют провести эти дни в максимально щадящем режиме.

Головная боль, отсутствие настроения, нежелание что-либо делать — если вы чувствуете все эти симптомы, знайте, что с вами все в порядке. А все происходящее можно смело списать на пониженное давление. К выходным оно окажется на 20 единиц ниже нормы.

Синоптики называют это явление «барической ямой». Виной всему — влияние атлантических циклонов. Метеозависимым людям врачи советуют забыть о генеральных уборках, ремонтах и прочих серьезных делах. А вместо этого лучше отправиться на прогулку.

Ранее 5-tv.ru рассказывал,  в каком городе России мужчины оказались счастливее женщин.

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