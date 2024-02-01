К таким атакам наших подразделений колумбийские наемники, воюющие на стороне ВСУ, не были готовы. Об этом они рассказали корреспонденту «Известий», думая что общаются с аргентинской журналисткой. А еще боевики признались в невыносимых условиях службы, тотальной коррупции в ВСУ и халатности украинских врачей. Все подробности эксклюзивного расследования у корреспондента «Известий» Дмитрия Зименкина.

Главная площадь Славянска. Там, где когда-то стоял памятнику Ленину, стоит гроб с колумбийским флагом. Под песню «Дорого заплачено» ВСУ прощаются с иностранным наемником, компенсацию за гибель которого родные не дождутся.

«Многие напарники умирают, получают раны. Родственникам приходится искать способы перевозить тела погибших, но пока никому, кого я знаю, не заплатили компенсацию. Многие колумбийцы вернулись в Колумбию, и им так и не заплатили», — рассказал колумбийский наемник ВСУ Алехандро Сарате Ардила.

Это откровения колумбийца Алехандро из батальона иностранных наемников ВСУ «Чарли 2». Он жалуется в мессенджере аргентинской корреспондентке, а на самом деле журналистке «Известий» Екатерине Хамовой, которая провела собственное расследование и под прикрытием выведала все тайны интернационального легиона. В нем 45 колумбийцев, а еще наемники из Перу, Чили и Мексики. Они воевали под Артемовском, Авдеевкой, а сейчас базируются в Славянско-Краматорской агломерации. Жалуются на халатность украинских врачей, которые, не долечив, гонят на фронт спустя пару дней после операции, сетуют на бытовые условия.

«Еда там очень плохая. Нам самим нужно добывать себе пищу, чтобы нормально поесть. Часть зарплат, которые нам приходят, себе оставляют командиры», — пожаловался колумбийский наемник ВСУ Эрик Александер Рохас.

Колумбийские головорезы признаются, что приехали убивать россиян, но не тянут наш боевой уровень. Они думали, что, имея военный опыт за плечами, по-легкому заработают денег.

«Максимум нам платят по три тысячи долларов. Многие латиноамериканцы возвращаются на родину. В Латинской Америке в боевых действиях не участвуют танки, артиллерия, и уж тем более дроны. Нашего боевого опыта не хватает для сражений такой сложности», — заметил колумбийский наемник ВСУ Франк Харамийо Мачеча.

«Посмотрите, как выглядит блиндаж, они очень сильно ударили по нам. Смотрите, наш павший брат, вы можете видеть его ноги, они превратили его в ничто», — показал наемник.

Но главная претензия — деньги. По словам иностранцев, командиры крадут зарплаты у солдат, власти — поставляемое Западом вооружение. Коррупцию на Украине считают в разы большей, чем в Колумбии.

«Из четырех месяцев, что я был на фронте, мне оплатили только один. Многим не платят ни монеты,. Мы тратим время и теряем свои жизни напрасно», — заметил колумбийский наемник ВСУ Вилсон Рафаэль Манга Перес.

В Сети появились кадры уже известной потасовки колумбийцев с боевиками ГУР. Некоторые латиносы даже успели набить татуировку украинского трезубца у себя на груди. Они не знали тогда, что к ним в ВСУ будут относиться как ко второму сорту, отбирать деньги.

«25 колумбийцев погибло ради того, чтобы эта тварь сидела и так к нам относилась? Пошел ты к черту, ты и твоя лживая страна», — возмущаются наемники.

Лживость киевского режима наемник Алехандро невольно подтвердил нашим журналистам, прислав видеоулики. Мы идентифицировали место: оккупированная ВСУ Константиновка, лицей № 9 с начальной школой и гимназией. Только мы видим, что в учебном учреждении базировалось подразделение иностранных наемников, а не дети. Четыре машины, военный пикап. Наша разведка это выявила, и пункт дислокации был уничтожен ракетным ударом. Законная военная цель. Но в украинской пропаганде важный нюанс, конечно, опустят.

Ложь во всем — зыбкий фундамент киевского режима. Поэтому расследование «Известий» станет серьезной лептой в борьбе против него. Узнав правду о том, что на самом деле творится в интернациональных батальонах ВСУ, многие иностранные наемники вряд ли захотят подписать контракт смерти, чтобы бесславно и бесплатно сгинуть в чуждых им донбасских степях. По официальным данным, с начала СВО на Украину прибыло более 13 тысяч «солдат удачи», погибло около шести тысяч.