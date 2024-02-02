Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ильяса из Татарстана
Четырехлетнему мальчику срочно требуется дорогостоящая операция. Семье не хватало трех миллионов рублей.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали о маленьком Ильясе. У ребенка — сложный порок сердца, и его состояние с каждым днем ухудшается.
Мальчику срочно требуется операция, но на ее оплату не хватает трех миллионов рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 5 454 514 рублей. Большое вам спасибо!
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в рамках акции «День добрых дел» зрители Пятого канала помогли собрать средства на лечение мальчика Вани из Перми. У ребенка ДЦП, и чтобы поставить его на ноги нужна операция стоимостью 1,19 миллиона. У его родных таких денег нет, но неравнодушные люди помогли собрать более четырех миллионов для Вани.
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