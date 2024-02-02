Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Ильяса из Татарстана

Эфирная новость 32 0

Четырехлетнему мальчику срочно требуется дорогостоящая операция. Семье не хватало трех миллионов рублей.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
День Добрых Дел

Сегодня благодарим всех, кто принял участие в нашей традиционной акции «День добрых дел». Накануне мы рассказали о маленьком Ильясе. У ребенка — сложный порок сердца, и его состояние с каждым днем ухудшается.

Мальчику срочно требуется операция, но на ее оплату не хватает трех миллионов рублей. Благодаря вам — зрителям Пятого канала — удалось собрать необходимую сумму и даже больше. За сутки вы перечислили 5 454 514 рублей. Большое вам спасибо!

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в рамках акции «День добрых дел» зрители Пятого канала помогли собрать средства на лечение мальчика Вани из Перми. У ребенка ДЦП, и чтобы поставить его на ноги нужна операция стоимостью 1,19 миллиона. У его родных таких денег нет, но неравнодушные люди помогли собрать более четырех миллионов для Вани.

Тема:
День Добрых Дел
1 февр
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Ильяса из Татарстана
26 янв
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для мальчика Вани из Перми
25 янв
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Вани из Перми
19 янв
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для четырехлетней Даши
18 янв
На Пятом канале акция «День добрых дел» для четырехлетней Даши
12 янв
Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для девятилетней Ульяны
11 янв
На Пятом канале акция «День добрых дел» для девятилетней Ульяны
4 янв
На Пятом канале акция «День добрых дел» для семилетнего Арсения
29 дек
Пятый канал подводит итоги акции «День Добрых Дел» для Малики и Минары
28 дек
На Пятом канале акция «День добрых дел» для Малики и Минары из Ставропольского края
Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
90.23
0.56 97.40
0.29
Ты мое дыхание: Три способа завести мужчину одним прикосновением

Последние новости

10:51
Россиянам назвали два слова, которые нельзя говорить при беседе с мошенниками
10:50
«Постоянные оправдания»: от Шольца потребовали признать важность Украины
10:31
Опасная работа: как цирковые акробаты рискуют жизнью ради зрителей
10:17
Пьяные жительницы Петербурга сорвали рейс в Египет, отмечая отпуск
10:06
Врач рассказала, какая туалетная бумага может быть опасна для здоровья
9:52
Тульское предприятие «Сплав» стало первым обладателем ордена «За доблестный труд»

Сейчас читают

Индексация пособий, информирование о вкладах и другие новшества: что изменится в жизни россиян с февраля
Томатный король раскрыл секреты посадки помидоров - когда сажать рассаду, в какой грунт, как поливать
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти
Путин прервал заседание и пообщался с девочкой, чье новогоднее желание исполнил

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса