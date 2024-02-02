Кандидат в президенты РФ Даванков вручил удостоверения доверенным лицам
Сегодня в штабе кандидата обсуждали предвыборную программу.
Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru
Кандидат в президенты от партии «Новые люди» Владислав Даванков представил своих доверенных лиц и вручил им удостоверения. Мероприятие состоялось в Штабе общественной поддержки претендента на Тверской.
В проведении кампании политику помогут бизнесмены, актеры, спортсмены и деятели культуры, которые будут ездить по регионам и общаться с жителями.
Сегодня в штабе кандидата обсуждали предвыборную программу. Ее доработают с учетом предложений от избирателей, после чего в течение десяти дней будет опубликована финальная версия.
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