Боевики бросились врассыпную: солдаты героически накрыли укрепрайон ВСУ
Группу заметили еще на подходе, навели артиллерию — наших это не останавливает.
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Лисицын; 5-tv.ru
Обменный фонд продолжает пополняться, все больше боевиков ВСУ складывают оружие. Репортаж корреспондента «Известий» Александра Сафиулина.
Это кадры штурма укрепрайона ВСУ от первого лица — 155-й бригады Тихоокеанского флота. Группу заметили еще на подходе, навели артиллерию — наших это не останавливает.
Переждали очередной прилет и вновь — вперед. Итог — позицию удалось зачистить и дождаться подкрепления.
Бить будут сразу, без перерыва, несколько снарядов «беглым», специально это делается, чтобы противник не успел поменять позиции. Это кадры работы уже нашей артиллерии по позициям врага.
Бьют практически без остановки, чуть доводя орудие. Кадры поражения подтверждают уничтожение целей, глобальная задача на сегодня — разбить линию окопов противника.
Цель поражена, все уходят в укрытие. Так работа артиллерии выглядит с коптера — очередная сеть окопов в лесной посадке.
После очередного залпа и попадания ВСУшники бросаются врассыпную. Выжившие бросили свои позиции и просто пытаются спастись.
Вслед вновь летят снаряды — так выглядит команда «бегло». После такой отработки и бегства противника на позиции заходят подразделения пехоты, но отступать боевикам ВСУ скоро будет уже некуда.
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