Все включились в борьбу: как идет предвыборная гонка в России

C этой недели Владимир Путин — официально зарегистрированный кандидат в президенты, 31-го января официально завершился сбор подписей. В последние два дня претенденты торопливо доносили коробки в ЦИК.

Лидер партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и выдвиженец от «Российской партии свободы и справедливости» Андрей Богданов заявили, что они собрали необходимое число подписей, но сняли свои кандидатуры прямо в Центризбиркоме.

Бабурин призвал своих сторонником поддержать Путина, Богданов вспомнил о наличии счета в иностранном банке. Еще три претендента — бьюти-блогер Рада Русских, блогер-эколог Анатолий Баташев и кандидат от «Демократической партии России» Ирина Свиридова — не смогли набрать нужного количества подписей вовсе.

Осталось еще двое, кто все документы собрал, принес в ЦИК и не отказался от дальнейшей борьбы — лидер партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович и представитель «Гражданской инициативы» Борис Надеждин.

Их документы проверяют, есть вопросы и к тому, и к другому, но окончательное решение ЦИК примет на следующей неделе.

«Когда мы видим десятки и не один десяток людей, которых на этом свете уже нет, а они дали подпись, возникает вопрос чистоплотности, этических норм к сборщикам подписей, в какой-то степени кандидат к этому впрямую причастен. Поэтому нам предстоит дополнительно проанализировать», — сказал заместитель председателя ЦИК Николай Булаев.

Таким образом, на данный момент четыре официально зарегистрированных кандидата — это три представителя парламентских партий и самовыдвиженец Путин.

Все включились в борьбу: лидер ЛДПР Леонид Слуцкий завершил поездку по Дальнему Востоку и успел в Думе разработать обращение к Конгрессу США, осуждая удар системой Patriot по Ил-76.

Кандидат от КПРФ Николай Харитонов посетил дорогой каждому коммунисту город на Неве, почтил память погибшим в блокаде и выступил за возвращение исторических названий Ленинграду и Сталинграду. Выдвинутый партией «Новые люди» Владислав Даванков тоже, кстати, побывал в Петербурге.

Ничего переименовывать не стал, зато пробежался по улицам города. А на следующий день в Москве представил свою команду.

В Гостином дворе со своими доверенными лицами встретился и Путин. Один из сопредседателей избирательного штаба Владимир Машков вручил главе государства удостоверение кандидата в президенты.

Машков получил этот документ в ЦИКе за него. В беседе с доверенными лицами Путин рассказал, как важно уделять внимание воспитанию патриотизма.

«Нам нужны какие-то фундаментальные реперные точки, которые единообразно будут пониматься и которые будут восприниматься обществом как безальтернативные. Вот есть в самом хорошем и прямом смысле этого слова любовь к Родине, по-другому патриотизм называется. Но как Родину не любить? Это все равно, что не любить семью, не любить маму, своих детей. То же самое с Родиной. Вот есть такие вещи, которые должны быть заложены прямо в подкорку», — сказал он.

Ранее 5-tv.ru писал, что в ЦИК назвали общее число избирателей на начало 2024 года.