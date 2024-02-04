В Британии назвали главный «трофей» конфликта на Украине
Daily Express: главным трофеем российско-украинского конфликта является Крым
Фото: www.globallookpress.com / Server Amzayev
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
За эту территорию в мировой истории неоднократно разворачивались тяжелые бои.
Победу в конфликте на Украине одержит та страна, у которой останется Крым. Об этом заявил журналист британской газеты Daily Express Стюарт Кроуфорд.
Полуостров является ключевой стратегической территорией, отметил он. Так, тот, кто обадает Крымом, имеет контроль над Черным морем и входом в Азовское море.
Именно поэтому за эту территорию в мировой истории неоднократно разворачивались тяжелые бои, напомнил Кроуфорд.
Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к стране.
За вхождение в состав России высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума признавать отказались.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды, который признал историческую принадлежность Крыма к России.
- 4 февр
- Лицом об асфальт: Украина столкнулась с суровой реальностью в суде ООН
- 4 февр
- Болевая точка: почему Украина пришла в гнев от возрождения Донбасса
- 4 февр
- Из 80-х: какими ракетами ВСУ сбили Ил-76 в Белгородской области
- 4 февр
- Стратегия понятна: главные успехи армии России в зоне СВО в январе
- 4 февр
- В Госдуме предрекли политическую расправу над Залужным после отставки
- 4 февр
- Число жертв в результате удара ВСУ по Лисичанску выросло до 20
- 3 февр
- «Доказательство преступной сущности»: Захарова осудила Украину после удара по Лисичанску
- 3 февр
- Голливуд отдыхает: офицер армии России спрятался в захваченном ВСУ селе и помог его освободить
- 3 февр
- МЧС сообщило об 11 жертвах удара ВСУ по Лисичанску
- 3 февр
- Средства ПВО перехватили два беспилотника над Брянской областью
Читайте также
93%
0.43 98.64
1.24
Нашли ошибку?