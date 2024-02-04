За эту территорию в мировой истории неоднократно разворачивались тяжелые бои.

Победу в конфликте на Украине одержит та страна, у которой останется Крым. Об этом заявил журналист британской газеты Daily Express Стюарт Кроуфорд.

Полуостров является ключевой стратегической территорией, отметил он. Так, тот, кто обадает Крымом, имеет контроль над Черным морем и входом в Азовское море.

Именно поэтому за эту территорию в мировой истории неоднократно разворачивались тяжелые бои, напомнил Кроуфорд.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам проведенного в регионе референдума. Тогда 96,77% местных жителей проголосовали «за» присоединение к стране.

За вхождение в состав России высказались также 95,6% избирателей в Севастополе. Украина и ряд недружественных стран итоги референдума признавать отказались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что представитель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды, который признал историческую принадлежность Крыма к России.