Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью
О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
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Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Попытка атаки киевского режима была успешно пресечена около 22:30 по московскому времени.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около 18:30 над территорией Белгородской области был уничтожен еще один вражеский беспилотник.
Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.
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