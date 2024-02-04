Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз Журналист Срочная новость 24 0

О пресечении попытки атаки киевского режима сообщили в Минобороны РФ.

Средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ над Брянской областью

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Попытка атаки киевского режима была успешно пресечена около 22:30 по московскому времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что около 18:30 над территорией Белгородской области был уничтожен еще один вражеский беспилотник.

Российские регионы регулярно подвергаются атакам с украинской стороны после начала спецоперации по защите Донбасса. ВСУ применяют не только беспилотники, но и обстреливают приграничные регионы ракетами.

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Атака беспилотников на регионы России
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