Разгул стихии: как непогода парализовала жизнь курортного Сочи

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В Сочи устраняют последствия непогоды

Фото, видео: © РИА Новости / Олег Смеречинский; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

По прогнозам метеорологов, улучшения погоды стоит ждать не раньше среды. А пока городские службы устраняют последствия сильных ливней и ветра.

Непростую ночь в Пулково пришлось провести пассажирам самолета до Сочи. Рейс задержали почти на семь часов. На черноморском побережье вторые сутки бушует непогода. Из-за ливней и сильного ветра аэропорт Сочи работает по фактической погоде. Некоторые самолеты ушли на запасные аэродромы.

Транспортный коллапс не только в воздухе, но и на земле. В Лазаревском районе сель перерезал железную дорогу. На перегоне Дагомыс — Лоо сошли потоки грязи, камней и деревьев. Чтобы восстановить движение поездов и электричек, остается убрать около десяти тысяч кубометров селевых масс. Для пассажиров организовали автобусные маршруты.

Из-за ненастья закрыты все городские пляжи и горнолыжные курорты. По прогнозам метеорологов, улучшения погоды стоит ждать не раньше среды.

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