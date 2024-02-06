Юристам Блиновской дали месяц на изучение 28 томов уголовного дела

Юристам и адвокатом скандально известного блогера Елены Блиновской дали месяц на изучение 28 томов уголовного дела. Об этом сообщил 5-tv.ru после беседы с юристом Блиновской в Арбитражном суде.

Кроме того, сообщается, что Федеральная Налоговая Служба (ФНС) приобщила к делу иск самой «королевы марафонов». В данный момент она подает прошение на обжалование своего долга суммой практически в полтора миллиарда рублей.

«В случае, если налоговый орган представил не все материалы проверки, мы их представим в суд дополнительно и подготовим возражение на отзыв налогового органа в следующем судебном заседании», — сообщил Морозов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что адвокат Блиновской опровергла слухи о наличии у блогера зарубежного резидентства. Наталья Сальникова также рассказала, как себя чувствует «королева марафонов» в СИЗО.