Юристам Блиновской дали месяц на изучение 28 томов уголовного дела
Следующее заседание ожидается 5 марта.
Фото: Сандурская Софья / ТАСС
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Юристам и адвокатом скандально известного блогера Елены Блиновской дали месяц на изучение 28 томов уголовного дела. Об этом сообщил 5-tv.ru после беседы с юристом Блиновской в Арбитражном суде.
Кроме того, сообщается, что Федеральная Налоговая Служба (ФНС) приобщила к делу иск самой «королевы марафонов». В данный момент она подает прошение на обжалование своего долга суммой практически в полтора миллиарда рублей.
«В случае, если налоговый орган представил не все материалы проверки, мы их представим в суд дополнительно и подготовим возражение на отзыв налогового органа в следующем судебном заседании», — сообщил Морозов.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что адвокат Блиновской опровергла слухи о наличии у блогера зарубежного резидентства. Наталья Сальникова также рассказала, как себя чувствует «королева марафонов» в СИЗО.
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