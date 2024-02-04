Адвокат Блиновской опровергла слухи о наличии у блогера зарубежного резидентства
Наталья Сальникова также рассказала, как себя чувствует «королева марафонов» в СИЗО.
Фото: Сандурская Софья / ТАСС
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У «королевы марафонов» Елены Блиновской нет резидентства за рубежом, у нее также отсутствуют какие-либо заграничные активы. Об этом ТАСС заявила адвокат знаменитости Наталья Сальникова.
«Никакого резидентства у Елены Олеговны в других странах нет. Так же, как и нет никакого другого имущества за границей. На все ее активы в России наложены обеспечительные меры», — сказала она.
Юрист также добавила, что состояние блогера, находящейся в СИЗО, удовлетворительное. Блиновская в настоящее время «держится нормально».
«Королеву марафонов» обвиняют в неуплате налогов на сумму почти полтора миллиарда рублей. Долгое время она находилась под домашним арестом, но в конце января меру пресечения изменили из-за нарушений.
Она организовала мероприятие в своем коттедже и пригласила на него свидетеля по уголовному делу. Также в деле Блиновской появился новый фигурант, который мог помогать ей переводить и обналичивать деньги.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких условиях Блиновская проведет три месяца в СИЗО.
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