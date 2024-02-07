Даванков открыл общественную приемную во Владивостоке

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Кандидат в президенты РФ обещал включить в предвыборную программу самые интересные предложения, с которыми туда будут обращаться местные жители.

Фото, видео: Валерий Шарифулин / ТАСС; 5-tv.ru

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Сопредседатели избирательного штаба Владимира Путина накануне весь день работали с молодежью. Артем Жога на встрече со студентами и волонтерами в Ростовской области выразил благодарность за помощь новым регионам и участникам СВО. Владимир Машков в Саратове обсудил с юными артистами современное кино.

А во Владивостоке официально свой предвыборный штаб открыл Владислав Даванков — кандидат в президенты от «Новых людей». Там же уже работает общественная приемная, куда чаще всего обращаются по вопросам ЖКХ. Самые интересные предложения Даванков обещает включить в предвыборную программу. Он также встретился со студентами и преподавателями Дальневосточного федерального университета. С ними обсудил развитие отечественных IT-технологий.

А у кандидата от КПРФ Николая Харитонова насыщенная программа в Красноярске. Сторонники встретили его в аэропорту, а сегодня политик отправится на одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса — завод «Красмаш».

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