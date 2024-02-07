Швеция заявила о непричастности своих граждан к теракту на «Северных потоках»

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 30 0

При этом шведская сторона уже приостановила расследование.

Швеция заявила о непричастности своих граждан к теракту на «Северных потоках»

Фото: www.globallookpress.com / Danish Defense Ministry

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Северный поток

Швеция закрывает расследование терактов на нитях газопровода «Северный поток». Об этом сообщает пресс-служба шведской прокуратуры.

«Прокурор закрыл шведское предварительное расследование диверсии на „Северных потоках“. Следствие пришло к выводу, что шведская юрисдикция не распространяется и поэтому расследование должно быть закрыто», — говорится в сообщении.

Ведомство страны ссылается на то, что установить подозреваемых не удалось. Однако Швеция подчеркнула, что ее граждане не были вовлечены в теракт.

Диверсии в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Россию к расследованию не допустили. На прямой линии в декабре президент РФ Владимир Путин сказал, что газопроводы, «скорее всего, взорвали Соединенные Штаты или третья сторона под их влиянием».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Генеральная прокуратура Германии собирается продолжать расследование на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», несмотря на решение Швеции прекратить следствие.

Тема:
Северный поток
6 февр
Под давлением: кто заставил Швецию заблокировать расследование по «Северным потокам»
6 февр
«Междусобойчик и заказ»: сможет ли Швеция закрыть дело о взрывах на «Северных потоках»
6 февр
Германия не согласна с решением Швеции по делу о взрывах на «Северных потоках»
6 февр
Швеция объявит о решении по делу о «Северных потоках»: будет ли результат?
8 янв
Польша пыталась мешать расследованию взрывов на «Северных потоках»
22 дек
Журналист Херш раскрыл новые подробности о подрыве «Северных потоков»
14 дек
Путин: «То, что Европа не дополучает газ — это их проблемы»
12 дек
Дания отказалась помочь России в расследовании подрывов «Северных потоков»
24 нояб
«Запад обречен»: как в Китае оценили выступление Путина на саммите G20
16 нояб
«Абсурд!» — почему ближайший союзник пытается подставить Зеленского
-7° Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
90.68
-0.56 97.44
-0.79
Это будет легендарно: Плутон открыл для России золотую эпоху с 2024 по 20...

Последние новости

13:16
«Было, есть и будет плохо»: в Кремле оценили идею борьбы с доносительством
13:13
«Бизнес перестраивается»: китайский банк Chouzhou остановил расчеты с Россией
12:57
Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина
12:57
Операция «Мост Менай»: как пройдут похороны заболевшего раком Карла III
12:39
«Утро в убежище»: Боррель поделился, как у него начался день в Киеве
12:22
«Откусить по кусочку»: в Европе уже готовы разделить Украину после поражения

Сейчас читают

Как приструнить начальников, которые не дают нормально пообедать
Часть VPN в России с 1 марта заблокируют
В спину бросали камни, а она родила в 45: тайна позднего материнства Орловой
Зачем нужен Милей: чтобы стать диктатором и продать Аргентину американцам

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса