Германия не согласна с решением Швеции по делу о взрывах на «Северных потоках»

Расследование терактов на российских трубопроводах идет больше года. Но есть ли результат?

Генеральная прокуратура Германии собирается продолжать расследование на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2», несмотря на решение Швеции прекратить следствие. Об этом сообщает издание РБК со ссылкой на заявление ведомства.

«Наше расследование продолжается. Никакая дополнительная информация в настоящее время не предоставляется», — сообщили в Генпрокуратуре ФРГ.

Трубопроводы «Северный поток» и «Северный поток — 2» соединяли побережье России в Ленинградской области с побережьем Германии в городе Лубмин, их суммарная мощность — 110 миллиардов кубометров газа в год.

По данным зарубежных СМИ, Швеция хочет прекратить расследование взрывов на «Северных потоках» после того, как следствию не удалось установить подозреваемых.

Диверсии в Балтийском море произошли в сентябре 2022 года. Россию к расследованию не допустили. На прямой линии в декабре президент РФ Владимир Путин сказал, что газопроводы, «скорее всего, взорвали Соединенные Штаты или третья сторона под их влиянием».

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