Снежная западня: на Урале и в Поволжье бушует мощный циклон

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На Урале и в Поволжье бушует мощный циклон

Фото, видео: © РИА Новости /Максим Богодвид; 5-tv.ru

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Тема:
Погода

Метель парализовала работу аэропортов и движение на трассах.

И сейчас — к ситуации на Урале и в Поволжье, где снежный циклон сковал сразу несколько регионов. В снегу застревают автобусы, машины. Много аварий. Да что там транспорт, многие люди, рискнувшие выехать из дома, оказались в ловушке. Корреспондент «Известий» Даниил Левин оценил, насколько там разгулялся циклон.

Нулевая видимость, разбитые машины и перекрытая трасса под Акбулаком Оренбургской области. В дорожно-снежной засаде оказались сразу несколько человек. Мусоровоз протаранил легковой автомобиль. Дальше — эффект домино. И в считанные минуты все автомобили оказались под слоем снега

Не поделили дорогу между собой и водители автобусов. Дело даже не в борьбе за пассажиров. Проезжую часть замело настолько, что разъехаться здесь практически невозможно. На некоторых участках непогода фактически остановила работу общественного транспорта.

Свои коррективы непогода внесла и в работу уральских аэропортов. Чтобы вылететь из Челябинска в Санкт-Петербург, пассажирам пришлось ждать восемь часов.

На дороги вышла вся спецтехника и все коммунальные бригады. Только за прошедшую ночь удалось вывезти около тридцати тысяч кубометров снега.

Снежные завалы разгребают сейчас и в Башкирии. Именно оттуда циклон и начал свой путь. Как минимум пять участков автодорог пришлось перекрыть еще утром. Ограничения касаются в основном пассажирского и грузового транспорта.

По прогнозам синоптиков, циклон «Ольга» после Урала захватит практически всю Центральную Россию. Но его власть будет недолгой, к тому же он спокойнее, чем его предшественник «Ваня».

Однако снежные рекорды все-таки будут в Тверской, Тульской, Владимирской, Калужской и Рязанской областях. Высота сугробов может увеличиться сразу на десять сантиметров.

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