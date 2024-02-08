Путин: Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Российский лидер отметил, что определенные результаты в данном вопросе уже есть, но работу необходимо и дальше продолжать.

Путин: Россия делает все для помощи заложникам на Ближнем Востоке

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

Москва прилагает все усилия, чтобы помочь заложникам на Ближнем Востоке, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с главным раввином страны Берлом Лазаром и президентом Федерации еврейских общин Александром Бородой.

«После обострения ситуации на Ближнем Востоке Россия все делает для того, чтобы помочь людям, которые оказались в заложниках. Известно, что наш МИД работает через политическое крыло ХАМАСа, и в целом определенные результаты есть», ― заявил Путин.

Глава государства отметил, что Россия оказывает помощь не только оказавшимся в заложниках россиянам, но гражданам других стран. Это касается также пожилых людей и членов их семей, которые прошли Холокост.

«Определенные результаты уже есть, но я понимаю, знаю о том, что необходимо продолжать эти усилия. Мы этим и занимаемся, и я хотел с вами обсудить детали этой работы», — добавил президент РФ.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС. В ответ Израиль начал операцию «Железные мечи».

Ракетные удары Израиля по больницам и школам в анклаве, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение у мировой общественности. Только США сохранили видимый нейтралитет, но раз за разом препятствовали принятию резолюции ООН по ситуации в секторе Газа.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, когда заключат перемирие в секторе Газа.

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