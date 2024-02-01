В Катаре заявили о согласии Израиля и ХАМАС прекратить огонь в секторе Газа

Что происходит в зоне вооруженного конфликта?

Израиль согласился прекратить огонь в секторе Газа, палестинское радикальное движение ХАМАС положительно отреагировало на предложение. Об этом телеканалу Al Jazeera заявил официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.

«Израиль согласился на предложение о прекращении огня, и мы получили первоначальную положительную реакцию на него от ХАМАС», — сказал он.

Однако стоит отметить, что ХАМАС все еще не делало каких-либо официальных заявлений по поводу соглашения с Израилем. В конце января израильтяне через катарских и египетских посредников безуспешно предлагали приостановить боевые действия в секторе Газа на два месяца для освобождения заложников.

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. Сразу же после обстрела началось вторжение на территорию еврейского государства боевиков ХАМАС.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам, школам, а также вблизи лагерей беженцев вызвали критику мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в секторе Газа разрушено более половины зданий.