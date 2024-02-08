Виктор Бут: интервью Такера Карлсона с Путиным еще не вышло, но уже сработало

Российский бизнесмен Виктор Бут, который более 15 лет провел в американской тюрьме по сфабрикованному делу, рассказал о том, что сейчас происходит в США на фоне резонансного интервью, которое бывший ведущий Fox News Такер Карлсон взял у президента РФ Владимира Путина. Своими впечатлениями о новостях Бут поделился в беседе с KP.RU.

По его словам, в Белом доме долго время были уверены, что Россию удалось информационно изолировать от остального мира — были закрыты наши каналы, которые вещали на английском языке для Штатов и, стоит отметить, пользовались там популярностью. Американские первые лица считали, что ни одна российская «бацилла» больше не просочится.

«И тут вдруг что происходит? Такер Карлсон получает в Кремле приглашение на интервью с Владимиром Путиным. И теперь те идеи, а главное, позицию России Путин сможет донести напрямую до всей англоязычной аудитории. Поэтому — такая истерика», — прокомментировал вернувшийся на Родину бизнесмен.

Виктор также заметил, что сейчас на Западе уже начались попытки «охотиться на ведьм». По его словам, из Такера Карлсона могут сделать чуть ли не «второго Джулиана Ассанжа», призвав арестовать и судить журналиста за якобы распространение «кремлевской пропаганды» за зарплату из Москвы.

Бут обратил внимание на заявления демократов, которые буквально кричат о том, что все посмотревшие интервью с Владимиром Путиным будут приравнены к изменщикам в США.

«В общем, я думаю, это интервью уже начало „работать“, даже еще до самого факта его публикации. До того, как его увидят западные зрители», — заключил собеседник.

Визит Такера Карлсона в Москву стал неожиданной и главной новостью недели. О целях его поездки никто не знал наверняка, но все догадывались — он собирается поговорить с президентом страны. Позже слухи подтвердились. Журналист уже анонсировал, что интервью выйдет 8 февраля в 18:00 по местному времени (9 февраля в 02:00 по московскому).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто такой Такер Карлсон.