Виктор Бут: интервью Такера Карлсона с Путиным еще не вышло, но уже сработало

|
София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50 0

Запад начал предпринимать попытки «охоты на ведьм». Что ждет американского журналиста на Родине дальше?

Виктор Бут: интервью Такера Карлсона с Путиным еще не вышло, но уже сработало

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

Российский бизнесмен Виктор Бут, который более 15 лет провел в американской тюрьме по сфабрикованному делу, рассказал о том, что сейчас происходит в США на фоне резонансного интервью, которое бывший ведущий Fox News Такер Карлсон взял у президента РФ Владимира Путина. Своими впечатлениями о новостях Бут поделился в беседе с KP.RU.

По его словам, в Белом доме долго время были уверены, что Россию удалось информационно изолировать от остального мира — были закрыты наши каналы, которые вещали на английском языке для Штатов и, стоит отметить, пользовались там популярностью. Американские первые лица считали, что ни одна российская «бацилла» больше не просочится.

«И тут вдруг что происходит? Такер Карлсон получает в Кремле приглашение на интервью с Владимиром Путиным. И теперь те идеи, а главное, позицию России Путин сможет донести напрямую до всей англоязычной аудитории. Поэтому — такая истерика», — прокомментировал вернувшийся на Родину бизнесмен.

Виктор также заметил, что сейчас на Западе уже начались попытки «охотиться на ведьм». По его словам, из Такера Карлсона могут сделать чуть ли не «второго Джулиана Ассанжа», призвав арестовать и судить журналиста за якобы распространение «кремлевской пропаганды» за зарплату из Москвы.

Бут обратил внимание на заявления демократов, которые буквально кричат о том, что все посмотревшие интервью с Владимиром Путиным будут приравнены к изменщикам в США.

«В общем, я думаю, это интервью уже начало „работать“, даже еще до самого факта его публикации. До того, как его увидят западные зрители», — заключил собеседник.

Визит Такера Карлсона в Москву стал неожиданной и главной новостью недели. О целях его поездки никто не знал наверняка, но все догадывались — он собирается поговорить с президентом страны. Позже слухи подтвердились. Журналист уже анонсировал, что интервью выйдет 8 февраля в 18:00 по местному времени (9 февраля в 02:00 по московскому).

Ранее 5-tv.ru рассказывал, кто такой Такер Карлсон.

Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным
8 февр
«Будет эффект»: в МИД Венгрии рассказали, почему ждут интервью Карлсона с Путиным
8 февр
Один против всех: кто такой Такер Карлсон, взявший интервью у Владимира Путина
8 февр
«Будут читать не один день»: Песков об интервью Путина журналисту Карлсону
8 февр
«Идиот»: Хиллари Клинтон разразилась гневной речью в сторону Такера Карлсона
8 февр
«Против него»: введет ли Евросоюз санкции в отношении Такера Карлсона
7 февр
Такер Карлсон попробовал бургеры во «Вкусно — и точка»
7 февр
Журналиста Такера Карлсона внесли в базу украинского ресурса «Миротворец»
7 февр
«Прорыв информационной блокады Запада»: почему США так боятся интервью Карлсона с Путиным
7 февр
Песков подтвердил, что Такер Карлсон взял интервью у Путина
7 февр
СМИ узнали возможную дату публикации интервью Карлсона с Путиным
-14° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 78%
91.26
0.11 98.35
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 февраля, для всех знаков зодиака

Последние новости

22:50
Тело президента федерации каратэ Петербурга нашли с простреленной головой
22:32
Пять человек пострадали при сильном пожаре в Пермском крае
22:23
«Могу себе позволить»: Прохор Шаляпин раскрыл секрет своей стройности
22:09
Виктор Бут: интервью Такера Карлсона с Путиным еще не вышло, но уже сработало
21:55
Заработать на разводе: как звезды шоу-бизнеса монетизируют семейные проблемы
21:40
«Эталон мастерства»: Путин поздравил актрису Ирину Муравьеву с юбилеем

Сейчас читают

Центробанк: Чаще всего жертвами кибермошенников становятся женщины 25–44 лет
Острые зубы и лекарства: врач назвал пять причин появления рака во рту
Умерла звезда сериала «Мухтар» Елена Сафронова
Посвящение: Герман-младший о «Воздухе», российском кино и сохранении памяти

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Гадание на Таро на 2024 год для каждого знака зодиака: видео
4 знака зодиака растают от любви зимой 2024 — гороскоп
Шокирующие предсказания Нострадамуса на 2024 год — видео
Анастасия Макарова из Ефросиньи куда пропала актриса