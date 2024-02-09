Российский лидер указал, что киевский режим игнорировал Минские соглашения и продолжал терроризировать Донбасс.

Госпереворот на Украине нужен был для создания конфликта, этим занимались американские политики, а европейцы сделали вид, что ничего не знают, заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

«Приехали представители трех европейских стран — Германии, Польши и Франции, подписали и были гарантами подписанного договора между правительством Януковича, между Януковичем и оппозицией, поставили свои как гарант. Несмотря на это, оппозиция совершила госпереворот, и все эти страны сделали вид, что они ничего не помнят о том, что они гаранты мирного урегулирования, в печку сразу бросили этот договор. Никто не вспоминает», — сказал Путин.

Он добавил, что госпереворот в 2014 году на Украине был политической ошибкой ЦРУ.

«Один из замов госсекретаря сказал, что даже истратили на это большую сумму, чуть ли не пять миллиардов долларов. Все то же самое можно было сделать только легальным путем, без всяких жертв. И мы бы пальцем не пошевелили, если бы не было этих кровавых событий на майдане, в голову бы никогда не приходило», — добавил он.

Последней каплей стало то, что нынешняя киевская власть отказалась выполнять Минские соглашения, где был изложен план мирного урегулирования ситуации на Донбассе, жители которого подвергались постоянным обстрелам со стороны националистов.

«Нас просто водили за нос! Наша цель — прекратить эту войну. И мы не начинали ее в 2022-м. Это попытка ее прекратить», — подытожил Путин.

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