Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу

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Карина Свидригайлова
Карина Свидригайлова Райтер редакции сайта Пятого канала Срочная новость 42 0

Путин: Россия введет войска в Польшу только при нападении европейской страны

Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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Такое может произойти только в одном случае.

Россия может направить свои войска в Польшу лишь в одном случае. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

По словам лидера России, подобный вариант возможен только в случае нападения на РФ европейской страны. Никакой иной причины для такого развития события быть не может.

«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов», — подчеркнул президент.

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Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные политики начали осознавать невозможность стратегического поражения России. Как отметил Путин, РФ готова к диалогу касательно развития дипломатических отношений в будущем. Он также добавил, что рано или поздно ситуация в мире стабилизируется.

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