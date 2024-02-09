Путин объяснил, в каком случае Россия может направить войска в Польшу
Путин: Россия введет войска в Польшу только при нападении европейской страны
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Такое может произойти только в одном случае.
Россия может направить свои войска в Польшу лишь в одном случае. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
По словам лидера России, подобный вариант возможен только в случае нападения на РФ европейской страны. Никакой иной причины для такого развития события быть не может.
«Только в одном случае: если со стороны Польши будет нападение на Россию. Почему? Потому что у нас нет никаких интересов ни в Польше, ни в Латвии — нигде. Зачем нам это? У нас просто нет никаких интересов», — подчеркнул президент.
Путин напомнил, откуда с исторической точки зрения образовалась Украина
Ранее 5-tv.ru сообщал, что западные политики начали осознавать невозможность стратегического поражения России. Как отметил Путин, РФ готова к диалогу касательно развития дипломатических отношений в будущем. Он также добавил, что рано или поздно ситуация в мире стабилизируется.
- 9 февр
- Путин рассказал, кто на самом деле взорвал «Северные потоки»
- 9 февр
- Путин: мир изменится вне зависимости от итога событий на Украине
- 9 февр
- Путин назвал виновных в госперевороте на Украине в 2014 году
- 9 февр
- Путин: Запад начал осознавать невозможность стратегического поражения России
- 9 февр
- «Денацификация»: Путин ответил на вопрос Карлсона о достижении целей спецоперации
- 9 февр
- Путин: РФ намерена добиваться решения украинского конфликта путем переговоров
- 9 февр
- Путин напомнил, откуда с исторической точки зрения образовалась Украина
- 9 февр
- Путин: Запад боится сильного Китая больше, чем сильной России
- 9 февр
- В России журналист Такер Карлсон встречался со Сноуденом и Тарой Рид
- 9 февр
- Журналист Карлсон показал первое фото с интервью Путина
Читайте также
85%
0.11 98.35
0.26
Нашли ошибку?