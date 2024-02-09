«Денацификация»: Путин ответил на вопрос Карлсона о достижении целей спецоперации
Путин ответил на вопрос Карлсона о достижении целей спецоперации
Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев
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Российский лидер дал большое интервью американскому журналисту.
Цели специальной военной операции по защите Донбасса все еще не полностью выполнены из-за действующих на Украине неонацистских движений. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
«Нет, мы пока что не достигли своих целей, потому что одна из целей — это денацификация. Имеется в виду запрещение всяческих неонацистских движений», — сказал президент.
Москва и Киев предпринимали попытки провести несколько раундов переговоров, последний из которых прошел в Турции 29 марта 2022-го. Так, Путин добавил, что после последних переговоров в рамках достигнутых договоренностей ВС РФ отвели войска от Киева. Однако последняя сторона решила разорвать все соглашения.
«Украинские переговорщики выбросили в помойку все наши договоренности достигнутые в Стамбуле и приготовились к длительному вооруженному противостоянию при помощи Соединенных Штатов и их сателлитов в Европе. Вот как ситуация развивалась, так она выглядит сейчас», — пояснил Путин.
Россия неоднократно выражала готовность к конструктивному диалогу и поиску мирных путей урегулирования конфликта, однако президент Украины Владимир Зеленский запретил переговоры с РФ на законодательном уровне.
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