Путин рассказал, кто на самом деле взорвал «Северные потоки»
Путин обвинил США в подрыве «Северных потоков»
Фото: www.globallookpress.com / Cover Images
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Диверсия на газопроводах произошла почти два года назад. Только недавно Швеция решила прекратить расследование этого дела по причине того, что якобы так и не были найдены виновные.
Президент России Владимир Путин на вопрос американского журналиста Такера Карлсона о том, кто подорвал «Северные потоки».
«Вы, конечно», — ответил российский лидер со смехом.
Такер Карлсон, в свою очередь, решил отшутиться. Отметил, что имеет «алиби».
«Я был занят в тот день. Я не взрывал «Северный поток», — пошутил в ответ журналист.
Путин же указал, что у ЦРУ (Центральное разведывательное управление) вряд ли было алиби.
«Я не буду вдаваться в детали, но всегда в таких случаях говорят: „Ищи того, кто заинтересован“. Но в данном случае надо искать не только того, кто заинтересован, а еще того, кто может это сделать, потому что заинтересованных может быть немного, но залезть на дно Балтийского моря и осуществить этот взрыв могут не все», — заявил президент.
«Северный поток» и «Северный поток — 2» были подорваны ночью 26 сентября 2022 года. Инциденты произошли на участках, расположенных на дне Балтийского моря в экономической зоне Дании и Швеции.
В России подрыв газопроводов расценили как террористический акт, однако западные страны категорически отказались принимать любые обвинения и воспрепятствовали всеобъемлющему международному расследованию.
Только недавно Швеция объявила о прекращении следствия по делу о диверсии на «Северных потоках». Это решение связано с тем, что шведским экспертам не удалось установить подозреваемых. Стокгольм также официально заявил о непричастности своих граждан к теракту на «Северных потоках». При этом Генпрокуратура Германии сообщила, что не станет закрывать дело о взрывах на трубопроводах.
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