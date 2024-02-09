«В этом нет сомнений»: Такер Карлсон назвал Путина умным собеседником
Такер Карлсон назвал Путина умным собеседником
Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru
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Российский лидер дал большое интервью американскому журналисту.
После публикации интервью с Владимиром Путиным журналист Такер Карлсон выложил еще одно видео, в котором поделился впечатлениями об этом разговоре.
Запись была сделана в Кремле — сразу после беседы. Американский журналист подчеркнул, что заявление российского президента о готовности к мирному разрешению украинского кризиса лично его удивило. Но, как высказался Карлсон, тот бы не стал говорить этого, если бы так не думал. Телеведущий также отметил, что Путин дал«чрезвычайно детальный» ответ о предпосылках конфликта. Кроме того, американский журналист прокомментировал стремления в руководстве США сменить власть в России.
«Слабое центральное правительство в стране с крупнейшим в мире ядерным арсеналом — это безумие. Особенно в такой большой стране с таким количеством языков, этносов и религий. Если вы добиваетесь слабой власти в такой стране, то вы просто чокнутые, поскольку ее ядерные арсеналы тогда окажутся в свободном плавании. А нами управляют психи — президент и эта ядовитая идиотка, Виктория Нуланд», — сказал Карлсон.
Такер Карлсон также заявил, цитата, что только идиот может верить в то, что Россия занимается экспансией. Так он прокомментировал звучащие на Западе заявления, что если не помогать киевскому режиму, то российские войска войдут в Польшу и Прибалтику.
По итогам разговора с российским президентом журналист назвал его умным собеседником, «в этом нет никаких сомнений», отметил Карлсон.
Он также сообщил, что никаких временных ограничений при интервью с президентом России Владимиром Путиным ему не ставилось. Общая продолжительность выложенной записи беседы — два часа семь минут и 18 секунд.
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