Беспилотник атаковал Дзержинск Нижегородской области

Дрон появился в небе над городом в ночь на пятницу.
Фото: © РИА Новости
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В ночь на 9 февраля беспилотник пытался атаковать Дзержинск Нижегородской области. Силами радиоэлектронной борьбы дрон был обезврежен на территории промзоны. О случившемся в своем Telegram-канале сообщил мэр города.
«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил градоначальник.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО сбили 19 беспилотников над несколькими регионами России.
Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.
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