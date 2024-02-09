Беспилотник атаковал Дзержинск Нижегородской области

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Ольга Ветрова
Ольга Ветрова 74 0

Дрон появился в небе над городом в ночь на пятницу.

Беспилотник атаковал Дзержинск Нижегородской области

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В ночь на 9 февраля беспилотник пытался атаковать Дзержинск Нижегородской области. Силами радиоэлектронной борьбы дрон был обезврежен на территории промзоны. О случившемся в своем Telegram-канале сообщил мэр города.

«Пострадавших и разрушений нет», — уточнил градоначальник.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что силы ПВО сбили 19 беспилотников над несколькими регионами России.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главные цели СВО — демилитаризация и денацификация Украины.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
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Беспилотник атаковал Дзержинск Нижегородской области

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