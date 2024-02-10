«Их мир рушится»: во Франции рассказали о реакции на интервью Путина у противников РФ

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Дарья Евстрахина
Дарья Евстрахина 42 0

Филиппо: интервью Путина вызвало панику у противников России

«Их мир рушится»: во Франции рассказали о реакции на интервью Путина у противников РФ

Фото: Reuters / SPUTNIK

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Тема:
Интервью Такера Карлсона с Владимиром Путиным

В социальной сети Х видео Такера Карлсона посмотрели более 166 миллионов человек.

Паника захлестнула противников РФ после выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом в своем личном блоге на платформе Х сообщил французский политик Флориан Филиппо.

«Их мир рушится, они готовы к тотальной войне!» — подписал он свой пост.

Двухчасовое интервью вызвало широкий ажиотаж по всему миру. В социальной сети Х видео Такера Карлсона посмотрели более 166 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru вспомнил главные заявления Путина в интервью журналисту Карлсону. Общая продолжительность выложенной записи беседы — два часа семь минут и 18 секунд.

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