«Их мир рушится»: во Франции рассказали о реакции на интервью Путина у противников РФ

В социальной сети Х видео Такера Карлсона посмотрели более 166 миллионов человек.

Паника захлестнула противников РФ после выхода интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Об этом в своем личном блоге на платформе Х сообщил французский политик Флориан Филиппо.

«Их мир рушится, они готовы к тотальной войне!» — подписал он свой пост.

Двухчасовое интервью вызвало широкий ажиотаж по всему миру. В социальной сети Х видео Такера Карлсона посмотрели более 166 миллионов человек.

Ранее 5-tv.ru вспомнил главные заявления Путина в интервью журналисту Карлсону. Общая продолжительность выложенной записи беседы — два часа семь минут и 18 секунд.