Разочарование: почему Белый дом резко изменил отношение к Нетаньяху

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Елизавета Яковлева
Елизавета Яковлева 33 0

WP: Белый дом перестал считать Нетаньяху продуктивным партнером

Разочарование: почему Белый дом резко изменил отношение к Нетаньяху

Фото: ABIR SULTAN/POOL / ТАСС

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Тема:
Обострение палестино-израильского конфликта

При этом Джо Байден продолжает поддерживать Израиль.

Усиливающиеся разногласия между израильским руководством и администрацией Белого дома привели к тому, что в США перестали считать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «продуктивным партнером». Об этом сообщает издание The Washington Post.

Власти Америки потеряли веру в то, что на лидера Израиля можно повлиять, ведь еврейское государство не готово идти на уступки. Даже ради своих же заложников, которых удерживает ХАМАС.

«Накапливающееся разочарование Нетаньяху привело к тому, что некоторые помощники Байдена призвали его более открыто критиковать премьер-министра из-за военной операции, проводимой в Газе», — пишет издание.

При этом президент США Джо Байден не прекращает помогать Израилю. Определенные условия для поддержки также не выдвигались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байден нецензурно высказался о Нетаньяху.

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