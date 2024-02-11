Разочарование: почему Белый дом резко изменил отношение к Нетаньяху

При этом Джо Байден продолжает поддерживать Израиль.

Усиливающиеся разногласия между израильским руководством и администрацией Белого дома привели к тому, что в США перестали считать премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху «продуктивным партнером». Об этом сообщает издание The Washington Post.

Власти Америки потеряли веру в то, что на лидера Израиля можно повлиять, ведь еврейское государство не готово идти на уступки. Даже ради своих же заложников, которых удерживает ХАМАС.

«Накапливающееся разочарование Нетаньяху привело к тому, что некоторые помощники Байдена призвали его более открыто критиковать премьер-министра из-за военной операции, проводимой в Газе», — пишет издание.

При этом президент США Джо Байден не прекращает помогать Израилю. Определенные условия для поддержки также не выдвигались.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Байден нецензурно высказался о Нетаньяху.